Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка чемпионата Украины.
Матч Динамо - Минай, Динамо Киев
07 марта 2021, 13:54
В поединке 17-го тура украинской Премьер-лиги Динамо примет на своем поле Минай.
Следить за событиями поединка Динамо Киев — Минай вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 7-го марта, в 14:00 по киевскому времени:
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