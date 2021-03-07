Украина

Динамо Киев уверенно обыграло игравший в меньшинстве Минай

Киевляне большую часть второго тайма играли в численном превосходстве, благодаря чему спокойно довели преимущество в атаке до забитых мячей.

Динамо Киев — Минай, фото ФК Динамо Киев

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.



Динамо Киев — Минай 3:0

Голы: Сидорчук, 52, Де Пена, 56, Родригес, 90+1 (пен.)



Динамо Киев: Бущан — Кендзера (Родригес, 64), Забарный, Сирота, Миколенко (Сидклей, 81) — Сидорчук — Караваев, Шапаренко (Шепелев, 63), Буяльский (Андриевский, 81), Де Пена (Дуэлунд, 72) — Беседин.



Минай: Попович — Кныш, Ковтун, Матич (Маембе, 60), Лопыренок (Карась, 55), Малепе — Хахлев, Снижко, Пиняшко (Кополовец, 71) — Ахмедзаде (Кожанов, 55), Милевский (Шиндер, 60).



Предупреждения: Матич, Лопыренок, Милевский



На 54-й минуте был удален Рипо Терсайу Малепе (Минай) (грубое нарушение).