Украина

Команды так и не смогли отличиться голами.

Колос в рамках поединка 17-го тура отправился в гости к Ингульцу и сыграл в ничью без забитых мячей.

Хозяева поля владели небольшой игровой инициативой, но ковалевцы могли вырвать победу в конце матча, однако Ориховский не забил пенальти.

Ингулец — Колос 0:0

Ингулец: Малыш — Балан, Квасный, Кучеренко, Ковалев — Шишка, Запорожец, Козак — Коваленко (Щедрый, 77), Бен-Салем, Сичинава (Шевцов, 85).

Колос: Волынец — Кравченко, Петров, Гавриш, Золотов — Богданов (Нгамба, 67), Данфа (Антюх, 59), Чурко (Ильин, 66), Милько, Ориховский — Лысенко (Исаенко, 46).

Предупреждения: Коваленко, Запорожец, Козак — Чурко, Ориховский

На 87-ой минуте Ориховский не забил пенальти.