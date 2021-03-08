Украина

Наставник Ингульца прокомментировал ничейный исход матча его команды против Колоса.

По итогу домашнего противостояния против ковалевского Колоса в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги (0:0), петровский Ингулец первым среди команд "элитного" первенства сумел достичь показателя в десять ничейных результатом в текущем сезоне.

Ингулец — Колос 0:0 Обзор матча

Главный тренер "козаков" Сергей Лавриненко в своем послематчевом интервью рассказал об некой принципиальности встреч его коллектива против "колосков", а также отметил игру собственного голкипера, который в концовке матча взял пенальти от Павла Ориховского.

"Матчи против Колоса у нас всегда проходят в напряженной борьбе. Если отмотать историю на 2-3 года, у нас всегда с Колосом сложные игры: много борьбы, эмоций. У нас где-то схожие истории клубов, обе команды прошли путь от любителей до УПЛ, похожие философии. Параллелей можно провести очень много.

Плюс, еще боролись со сложным полем. Но в целом довольны, что не пропустили. Удачно сыграл вратарь, выручил нас. Не знаю, был ли там пенальти, надо смотреть. А так — ребята молодцы. Весенний, сложный футбол, но в то же время, наверное, он другим быть не может".

Журналисты также попросили наставника Ингульца прокомментировать первые выступления "зимних" новичков его команды: "Сложно оценивать. Бен-Салем

— уже опытный игрок, провел большое число матчей в карьере. А Шевцов вышел в сложный период матча. Нападающему тяжело входить в такую игру. Но мы надеемся, что он будет от матча к матчу прибавлять".

"У нас многое получилось и не получалось одновременно. Но я доволен желанием и старанием. А качество игры хромало как у нас, так и у Колоса. Поле было сложным, но оно таковым было для обеих команд", — подвел черту под очередным ничейным исходом в текущем сезоне для его команды Лавриненко.

В следующем туре петровскому Ингульцу предстоит сыграть гостевой поединок против закарпатского Миная.