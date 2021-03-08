Украина

Наставник Миная высказался о поражении от Динамо в матче чемпионата Украины.

В поединке 17-го тура украинской Премьер-лиги Минай потерпел разгромное поражение от киевского Динамо. Главный тренер закарпатского клуба Василий Кобин в послематчевом интервью для Профутбол DIGITAL поделился эмоциями от результата данного противостояния.

О ходе матча и работе судейской бригады:

"Ребята придерживались плана, который мы выбрали на матч, а потом пошла цепочка ошибок. Все началось с нашего аута. Мяч был у нас в тот момент, но рефери решила забрать у нас этот аут и отдать его Динамо. В итоге пошла атака киевлян и нам забили гол. Я сразу планировал провести замены, но пока они готовились, у нас случилось удаление. Второй гол поставил жирную точку в матче, как и удаление".

"У меня сложилось такое мнение, что нам лучше вообще не играть с Динамо. Просто пусть им сразу записывают три очка. Сколько с ними не играем, у нас постоянно красная карточка, пенальти и много желтых карточек. Не хочу говорить о судействе, сегодня его просто не было".

О полученной желтой карточке:

"Я уверен в своих аргументах. Смотрел повтор эпизода с пенальти. Мяч был вверху, игрок Динамо и футболист Миная борются за мяч. Ставят такие пенальти… Ну ладно, поставили. Мы играли в меньшинстве, ребята мучились. Не было оснований, чтобы ставить такие пенальти.

"При этом, еще нужно понимать, кто работает на VAR. Монзуль этот пенальти не дала, а арбитр VAR сидит и постоянно вставляет своих пять копеек. Очень досадное судейство. В первом круге у нас тоже удалили игрока на 13-й минуте. Сейчас уже мы стали умнее – играли только тайм в меньшинстве. Динамо – команда хорошего уровня. Мы понимали, что будет тяжело, но судейство подпортило наши планы на матч".

О том, давил ли его подопечных авторитет Динамо:

"Я этого не заметил. Сейчас не то Динамо, чтобы на кого-то давить своим авторитетом. Сейчас не то Динамо, что было 10-20 лет назад. Это обычная команда, против которой можно играть. Просто в нашем чемпионате есть моменты, которые все видят, но ничего не могут с ними сделать".

О том, давал ли Мирча Луческу ему какие-то наставления:

"Никаких наставлений от Луческу не было. Мы поздоровались и пожелали друг другу хорошей игры. Я пожелал Динамо хорошего матча в Лиге Европы. Я давно убил в себе игрока и сфокусирован на тренерской работе. Я не маленький ребенок, которому нужно подсказывать. Я не игрок, которым нужно руководить, это я должен руководить игроками и командой".

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Минай — Динамо вы можете на Football.ua.