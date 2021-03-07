Динамо Киев — Минай 3:0 Видео голов и обзор матча

Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка УПЛ.

В матче 17-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо уверенно обыграло Минай со счетом 3:0.

Киевляне открыли счет в матче в начале второго тайма, когда Сидорчук красивым дальним ударом поразил ближний угол ворот Поповича.

Спустя несколько минут команда Василия Кобина осталась в меньшинстве, так как Малепе не дал выйти Караваему один на один и заработал за свой фол красную карточку. С этого же стандарта Де Пена отметился голом, положив мяч точно в дальний угол ворот Миная.

Окончательную точку в матче мог поставить Беседин, но он не смог реализовать пенальти после его назначения с помощью системы ВАР. Тем не менее, из-за того, что Попович раньше времени сдвинулся с ленточки ворот — одиннадцатиметровый пришлось перебивать и на этот раз Родригес реализовал пенальти.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Динамо Киев — Минай 3:0

Голы: Сидорчук, 52, Де Пена, 56, Родригес, 90+1 (пен.)



Динамо Киев: Бущан — Кендзера (Родригес, 64), Забарный, Сирота, Миколенко (Сидклей, 81) — Сидорчук — Караваев, Шапаренко (Шепелев, 63), Буяльский (Андриевский, 81), Де Пена (Дуэлунд, 72) — Беседин.



Минай: Попович — Кныш, Ковтун, Матич (Маембе, 60), Лопыренок (Карась, 55), Малепе — Хахлев, Снижко, Пиняшко (Кополовец, 71) — Ахмедзаде (Кожанов, 55), Милевский (Шиндер, 60).



Предупреждения: Матич, Лопыренок, Милевский



На 54-й минуте был удален Рипо Терсайу Малепе (Минай) (грубое нарушение).