Стали известны стартовые составы команд для поединка 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют днепровский Днепр-1 и Александрия.
Валерий Юрчук, фото СК Днепр-1
08 марта 2021, 13:22
Два оставшихся матча в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги дополнят и без того праздничный день календаря. В одном из них, на поле Днепр-Арены сразятся Днепр-1 и Александрия.
После вылета из Кубка Украины в середине прошлой недели от "полиграфов" (1:1, 3:4 — по пен.), Игор Йовичевич сделал ряд замен в стартовом составе своей команды, практически повторив комбинацию футболистов образца игры против Мариуполя (2:2), с тем лишь исключением, что место под нападающим с первых минут займет Франциско Ди Франко.
Владимир Шаран был чуть более ограничен в вопросе выбора футболистов в условиях двух выездных матчей в одном городе кряду, поэтому ограничился лишь выходом с первых минут в центре обороны Александра Мельника в качестве ротации.
Днепр-1: Юрчук — Тейлор, Дуглас, Логинов, Дубинчак — Назаренко, Игнатенко, Пихаленок, Чуже — Ди Франко — Довбик.
Запасные: Сарнавский, Адамюк, Сваток, Цуриков, Батагов, Когут, Билл, Булеца, Хобленко.
Запасные: Билык, Бабогло, Стецьков, Калюжный, Мирошниченко, Дрышлюк, Глоба, Новиков, Устименко.
Александрия: Панькив — Пашаев, Мельник, Дубра, Бондаренко, Вантух — Шастал, Банада, Гречишкин, Третьяков — Ситало.
Матч Днепр-1 — Александрия начнется в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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