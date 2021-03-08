Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют днепровский Днепр-1 и Александрия.

Два оставшихся матча в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги дополнят и без того праздничный день календаря. В одном из них, на поле Днепр-Арены сразятся Днепр-1 и Александрия.

После вылета из Кубка Украины в середине прошлой недели от "полиграфов" (1:1, 3:4 — по пен.), Игор Йовичевич сделал ряд замен в стартовом составе своей команды, практически повторив комбинацию футболистов образца игры против Мариуполя (2:2), с тем лишь исключением, что место под нападающим с первых минут займет Франциско Ди Франко.

Владимир Шаран был чуть более ограничен в вопросе выбора футболистов в условиях двух выездных матчей в одном городе кряду, поэтому ограничился лишь выходом с первых минут в центре обороны Александра Мельника в качестве ротации.

Днепр-1: Юрчук — Тейлор, Дуглас, Логинов, Дубинчак — Назаренко, Игнатенко, Пихаленок, Чуже — Ди Франко — Довбик.

Запасные: Сарнавский, Адамюк, Сваток, Цуриков, Батагов, Когут, Билл, Булеца, Хобленко.



Александрия: Панькив — Пашаев, Мельник, Дубра, Бондаренко, Вантух — Шастал, Банада, Гречишкин, Третьяков — Ситало.