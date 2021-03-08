Украина

Наставник Александрии высказался о ничьей в матче против Днепра-1.

В поединке 17-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 сыграл в нулевую ничью с Александрией. Главный тренер александрийцев Владимир Шаран поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Собственно говоря, надеялся, что сегодня буду нервничать меньше, чем в среду, но не получилось. Мы понимали, что обе команды будут стремиться победы, особенно Днепр-1». Команда играющая и заслуживает занимать другое место. И мы понимали наши кадровые проблемы: Лучкевич, Ковалец, Гордиенко, Бухал. Поэтому считаю, что правильно построили свою игру, выбрав схему с тремя центральными защитниками".

"Практически всю борьбу мы выиграли, кроме момента Когута во втором тайме. Действиями в защите я больше доволен, ведь сыграли на ноль. А в атаке сыграли не так, как хотели. Но несмотря на кадровые проблемы, понимаем, что ничейный результат для нас приемлем в этом поединке. Днепр-1 во втором тайме должен был забивать дважды или трижды".

"Могли ли рассчитывать на большее? Конечно, я не выдержал и на молодого Новикова немного поднял голос. Я надеюсь на него в будущем. Он такой нападающий, что делает максимум два касания. И в этой ситуации, где сыграл авторитет Банады, потому что в подобных моментах он передачу не отдает. В сложных моментах он не отдает мяч, и некоторые, могул быть недовольны этим, но не я, потому что он нацелен на ворота. Поэтому я не сдержался. Но ничего, вся команда его поддержала, я тоже поддержал, ведь отхожу очень быстро. Поэтому, все хорошо. Ничейный результат является закономерным, но ближе к победе были футболисты Днепра-1 — здесь не может быть никаких вопросов".