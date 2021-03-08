Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.
Днепр-1 - Александрия, фото СК Днепр-1
08 марта 2021, 16:59
В поединке 17-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 сошелся в противостоянии с Александрией.
Командам оказалось недостаточно двух таймов, чтобы выявить сильнейшего и вскрыть оборону друг друга, поэтому финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.
Смотрите обзор матча Днепр-1 — Александрия:
Днепр-1 — Александрия 0:0
Днепр-1: Юрчук — Тейлор, Дуглас, Логинов, Дубинчак — Назаренко (Булеца, 62), Игнатенко, Пихаленок, Чуже — Ди Франко (Когут, 70) — Довбик.
Александрия: Панькив — Пашаев, Мельник (Бабогло, 68), Дубра, Бондаренко, Вантух (Стецьков, 59) — Шастал (Мирошниченко, 68), Банада, Гречишкин, Третьяков — Ситало (Новиков, 81).
Предупреждения: Логинов, Игнатенко, Назаренко — Вантух, Пашаев, Мирошниченко.