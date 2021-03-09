Украина

Уверенная победа черниговской Десны над львовским Рухом не осталась без внимания экспертов.

Согласно мнению экспертной комиссии Всеукраинского объединения тренеров по футболу, лучшим тренером 17-го тура украинской Премьер-лиги стал наставник черниговской Десны Александр Рябоконь.

Команда опытного специалиста сумела в условиях гостевого противостояния против львовского Руха на поле стадиона СКИФ, который впервые в истории принял матч "элитного" первенства, одержать уверенную победу с крупным счетом (4:0).

Рух — Десна 0:4 Видео голов и обзор матча

Согласно среднему показателю оценок по пяти различным показателям, среди которых присутствуют важность номинального результата команды, трудности при построении и управлении подопечными, мастерство работы с кадрами, тренерское мастерство и совокупный критерий оценивания, Рябоконю удалось набрать 4,6 баллов.

После завершения всех поединков тура, черниговская Десна оказалась на четвертом месте в турнирной таблице, отставая на два очка от ближайшего конкурента в лице луганской Зари.

В следующем туре "северян" ожидает гостевая игра против донецкого Шахтера.