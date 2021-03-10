Украина

Football.ua предлагает вспомнить, как завершились три прошлые противостояния "горняков" и "волков".

В четвертый раз в XXI веке схлестнутся между собой Рома и донецкий Шахтер. В преддверии данного противостояния давайте вспомним, чем же закончились предыдущие встречи римлян и "горняков".

Впервые клубы пересеклись на стадии группового этапа Лиги чемпионов сезона-2006/07. В первом матче на Стадио Олимпико Рома разгромила "горняков" со счетом 4:0, причем на перерыв обе команды ушли при ничейном исходе. Найти хайлайты с той встречи является довольно трудной задачей, поэтому предлагаем вам посмотреть ее в записи, если вы, конечно, хотите. Особого внимания заслуживает роскошный выстрел Франческо Тотти в девятку после углового.



В реванше на Олимпийском (который донецкий) триумф отпраздновал уже Шахтер, одолевший "волков" 1:0 благодаря голу Чиприана Марики на 61 минуте. К слову, та победа стала единственной для подопечных Мирчи Луческу на групповом этапе, где находились также Валенсия и Олимпиакос.

Спустя неполных пять лет у "горняков" подвернулась возможность для вендетты в 1/8 финала главного еврокубка, которая в итоге вошла в золотой фонд не только Шахтера, но и всего украинского футбола.

Донецкий коллектив дважды расправился с кризисной Ромой Винченцо Монтеллы.

И если в Риме хозяева еще сумели навязать "оранжево-черным" хоть какую-то борьбу…



…то на Донбасс Арене были разбиты в пух и прах со счетом 3:0, в одном из лучших еврокубковых поединках чемпионов Украины.

Последнее на данный момент рандеву случилось относительно недавно – в сезоне-2017/18.

Шахтер вышел из довольно тяжелой группы с Манчестер Сити и Наполи, а на первой же стадии плей-офф (любопытно, что три из четырех противостояний состоятся на стадии 1/8 обоих еврокубков) должны были проходить и римский клуб. В Харькове была минимальная победа, а ключевым моментом стал сейв защитника "волков" Бруно Переса, выбившего мяч из ворот на последних минутах встречи.

"Горняки" не сумели ни удержать (хотя пытались всеми силами), ни развить добытое в первом матче преимущество, а Роме хватило одного из немногочисленных моментов, дабы забить необходимый гол, и пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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