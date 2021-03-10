Украина

Никола Василь в будущем может сыграть против Украины в рамках отбора на ЧМ-2022.

Вратарь Зари Никола Василь получил дебютный вызов в национальную сборную Боснии и Герцеговины благодаря своим успешным выступлениях за команду Виктора Скрипника.

Как сообщает официальный сайт луганского клуба, 25-летний голкипер присоединится к стану "золотых лилий" 22 марта и может сыграть в поединках против Финляндии, Коста-Рики и Франции.

Напомним, что сборная Боснии и Герцеговины является соперником Украины в рамках отбора на предстоящий чемпионат мира, который пройдет в Катаре в 2022 году.

Очные противостояния этих двух команд запланированы аж на осень этого года, поэтому в случае дальнейшего прогресса Василь вполне может в будущем сыграть против подопечных Андрея Шевченко.

Ранее мы сообщали, что Никола Василь является лучшим голкипером УПЛ по версии аналитического портала InStat. В текущем сезоне на счету боснийского вратаря 12 матчей, 8 из которых он провел на ноль и пропустил 5 мячей.