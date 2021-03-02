Украина

Кипер удивляет своей игрой в чемпионате.

Вратарь луганской Зари Никола Василь является лучшим в УПЛ по версии аналитического портала InStat.

В текущем сезоне на счету боснийского вратаря восемь игр за "черно-белых" в УПЛ. В них он пропустил всего два мяча и шесть матчей сыграл на ноль.

По подсчитанной статистике, по воротам Василя соперники луганчан били 88 раз, из низ 36 в створ. Пропустив два гола процент его сейвов составляет 94.

К слову, он совершил восемь сверхспасений и имеет высокий процент точных передач — 84.

Также в тройку лучших стражей ворот вошли Александр Ткаченко из полтавской Ворсклы и Валерий Юрчук из Днепра-1.

Напомним, Никола Василь перебрался в Зарю из немецкого Нюрнберга летом 2019 года. Также он выступал за боснийский Зриньски и другие клубы.