Украина

В Украинской ассоциации футбола выявили со стороны донецкой команды нарушения при проведении поединка против Шахтера.

Комитет этики и честной игры Украинской ассоциации футбола провел заседание и рассмотрел рапорты официальных лиц скандального поединка 17-го тура чемпионата Украины, в котором Шахтер одержал минимальную победу над Олимпиком.

Как сообщает официальный сайт УАФ, при проведении матча КДК УАФ выявил нарушения Регламента УПЛ и Регламента инфраструктуры стадионов и мер безопасности проведения соревнований по футболу УАФ со стороны Олимпика, за что донецкий клуб получил штраф в размере 500 тысяч гривен и запрет на проведение матчей на киевском стадионе имени Валерия Лобановского до конца текущего сезона.

Причинами называются низкий уровень обеспечения безопасности на стадионе и невыполнение регламентных требований УПЛ и УАФ. Вашему вниманию полный текст официального заявления Комитета этики и честной игры Украинской ассоциации футбола:

"На заседании КДК УАФ были рассмотрены рапорты официальных лиц матча 17-го тура УПЛ ФК Олимпик (Донецк) — ФК Шахтер (Донецк) и установлено, что организация матча на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского со стороны ФК Олимпик (Донецк) была такой, которая не отвечала требованиям Регламента УПЛ и Регламента инфраструктуры стадионов и мер безопасности проведения соревнований по футболу УАФ".

"В частности, клуб-хозяин не обеспечил надлежащего уровня безопасности при подготовке и проведении матча, следствием чего стало возможным несанкционированное появление президента клуба в судейской комнате и на послематчевом флеш-интервью".

"Кроме того, клуб-хозяин не обеспечил надлежащего отъезда бригады арбитров матча со стадиона, что является нарушением регламентных требований".

"КДК УАФ принял во внимание предыдущие решения от 28 августа 2020 года и 26 февраля 2021, которыми ФК Олимпик (Донецк) и стадион Динамо им. В. Лобановского были предупреждены о возможности запрета использования стадиона для проведения матчей УПЛ, ПФЛ и Кубка Украины по футболу учитывая ненадлежащий уровень организации командами мер безопасности на нем".

"По результатам рассмотрения КДК УАФ принял решение о наложении на ФК Олимпик (Донецк) штрафа в размере 500 000 грн за систематическое необеспечение безопасности клубом-хозяином во время матчей УПЛ. Клуб предупрежден о возможности применения нефинансовых санкций, в том числе в виде лишения турнирных очков, в случае повторения нарушений".

"КДК УАФ также на основании соответствующей рекомендации Комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ запретил ФК Олимпик (Донецк) использовать стадион "Динамо" им. В. Лобановского для проведения матчей УПЛ до конца сезона-2020/2021 в связи с низким уровнем обеспечения безопасности на стадионе и невыполнением регламентных требований УПЛ и УАФ".

"В связи с систематическими нарушениями норм регламентных требований УПЛ и УАФ во время проведения матчей на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского КДК УАФ рекомендовал Комитету по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ рассмотреть вопрос о запрете использовать стадион "Динамо" им. В. Лобановского для проведения матчей УПЛ, ПЛФ и Кубка Украины по футболу до конца сезона-2020/2021 и о возможности проведения матчей на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского в сезоне 2021/2022 после отдельного решения Комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ с учетом неукоснительного соблюдения клубами всех регламентных требований по безопасности".