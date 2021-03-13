Украина
13 марта 2021, 18:54
Днепр-1 в меньшинстве минимально обыграл Ворсклу
Напряженный поединок сопровождался лишь одним голом — блистательным дальним ударом отметился нападающий Артем Довбик.
Ворскла — Днепр-1, фото ФК Ворскла Полтава
13 марта 2021, 18:54
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Ворскла — Днепр-1 0:1
Гол: Довбик, 40
Ворскла: Ризнык — Чеснаков (Щербак, 72), Яворский, Альюн — Пердута, Тилль, Пуцлин, Скляр (Луизао, 46) — Степанюк, Кане — Кулач (Ребенок, 77).
Днепр-1: Юрчук — Тейлор, Дуглас, Логинов, Дубинчак — Назаренко (Цуриков, 58), Игнатенко, Пихаленок (Ди Франко, 71), Чуже (Адамюк, 72) — Когут (Сваток, 58) — Довбик (Хобленко, 88).
Предупреждения: Скляр, Тилль, Челядин — Дуглас, Когут.
На 54-й минуте был удален Баселар Дуглас (Днепр-1) (второе предупреждение).