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Ворскла — Днепр-1 0:1
Гол: Довбик, 40

Ворскла: Ризнык — Чеснаков (Щербак, 72), Яворский, Альюн — Пердута, Тилль, Пуцлин, Скляр (Луизао, 46) — Степанюк, Кане — Кулач (Ребенок, 77).

Днепр-1: Юрчук — Тейлор, Дуглас, Логинов, Дубинчак — Назаренко (Цуриков, 58), Игнатенко, Пихаленок (Ди Франко, 71), Чуже (Адамюк, 72) — Когут (Сваток, 58) — Довбик (Хобленко, 88).

Предупреждения: Скляр, Тилль, Челядин — Дуглас, Когут.

На 54-й минуте был удален Баселар Дуглас (Днепр-1) (второе предупреждение). 