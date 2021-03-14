Украина

Football.ua представляет анонс матча 18-го тура УПЛ между Шахтером и Десной.

Десна в Киеве на НСК Олимпийский попытается во второй раз в сезоне отобрать очки у действующего чемпиона – донецкого Шахтера.

Шахтер – Десна

Воскресенье, 14 марта, 17:00. НСК Олимпийский, Киев. Игорь Пасхал – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Шахтер на неделе с треском проиграл римской Роме в 1/8 финала Лиги Европы. Давненько донецкий клуб так не "трусило" по части неубедительных результатов. Ничья с Колосом, проигрыш в УПЛ Заре, поражение от Ромы и вылет из Кубка Украины от Агробизнеса. Не много ли осечек как для начала футбольного года?

Подвешенное положение Луиша Каштру (контракт с португальским специалистом заканчивается летом и пока нет никакой информации о его дальнейшей судьбе) не добавляет уверенности в том, что Шахтер сумеет быстро и безболезненно выйти из этого пике и вновь вернуться на победную тропу. Скорее подобные результаты могут только ускорить отставку главного тренера Шахтера. "Горняки" уже вылетели из Кубка Украины, шансов выйти в 1/4 финала Лиги Европы у "оранжево-черных" практически нет. Несколько неудач в чемпионате могут поставить крест на амбициях Шахтера завоевать очередное чемпионство.

Матч с Десной как раз видится одним из главных испытаний для Луиша Каштру.

Если посмотреть статистику, то Десна еще ни разу не обыгрывала Шахтер и только раз сыграла вничью. Правда, эта ничья была как раз в этом сезоне. Текущая форма Десны и Шахтера говорит о том, что в предстоящем матче вполне возможна очередная сенсация.

У Десны не смогут сыграть против Шахтера два основных игрока – Филипп Будковский по причине дисквалификации и Ефим Конопля по причине того, что его контракт принадлежит "горнякам".

Сделаем неожиданный и смелый прогноз. Поставим на минимальную победу Десны в этой встрече.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 7 (6 побед Шахтера, 1 ничья), забитые голы 14:6

На поле Шахтера: 3 (3 победы Шахтера), забитые голы 5:2

Самый результативный матч: победа Шахтера 4:2 (2020)

прогноз 0:1

Сергей Горбаченко, Football.ua