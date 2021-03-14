Вашему вниманию стартовые составы на один из центральных матчей УПЛ.
официальный сайт Шахтера
14 марта 2021, 16:27
В 17:00 на НСК Олимпийский начнется поединок 18 тура УПЛ между Шахтером и Десной. Стали известны стартовые составы команд.
Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Патрик, Майкон, Маркос Антонио — Тете, Мораес, Соломон.
Запасные: Пятов, Корниенко, Бондарь, Тайсон, Дентиньо, Марлос, Болбат, Судаков, Коноплянка.
Десна: Паст — Полегенько, Имереков, Тамм, Мостовой — Огиря — Калитвинцев, Чепурненко, Гуцуляк, Картушов — Тотовицкий.
Запасные: Дима, Сухоцкий, Арвеладзе, Безбородько, Гитченко, Дегтярев, Домбровский, Ермаков, Литовка.
Шахтер занимает второе место в турнирной таблице, Десна — четвертое. "Горняки" опережают "северян" на шесть пунктов. Football.ua ведет онлайн-трансляцию поединка.