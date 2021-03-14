Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют луганская Заря и Динамо Киев.

Один из главных матчей 18-го тура украинской Премьер-лиги пройдет в Запорожье на Славутич-Арене, где сыграют луганская Заря и киевское Динамо.

Виктор Скрипник, после удачного поединка против ПФК Львов (4:0), сделал изменения на позициях левого защитника и двух полузащитников в стартовом составе своей команды. Место на поле получили Жуниньо, Владислав Кабаев и Егор Назарина.

От Мирчи Луческу, после неудачной первой игры против испанского Вильярреала (0:2), отмечаем выход с первых минут Карлоса Де Пены, который стал единственной заменой, по сравнению с игрой трехдневной давности.

Заря: Василь — Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуниньо — Назарина — Юрченко, Кабаев — Кочергин — Аллахъяр, Гладкий.

Запасные: Мацапула, Цвек, Лунев, Шахаб, Хомченовский, Иванисеня, Громов, Казаков, Цыганикс.



Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук — Цыганков, Шапаренко, Буяльский, Де Пена — Беседин.