Стали известны стартовые составы команд для поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют луганская Заря и Динамо Киев.
Карлос Де Пена, фото ФК Динамо Киев
14 марта 2021, 16:28
Один из главных матчей 18-го тура украинской Премьер-лиги пройдет в Запорожье на Славутич-Арене, где сыграют луганская Заря и киевское Динамо.
Виктор Скрипник, после удачного поединка против ПФК Львов (4:0), сделал изменения на позициях левого защитника и двух полузащитников в стартовом составе своей команды. Место на поле получили Жуниньо, Владислав Кабаев и Егор Назарина.
От Мирчи Луческу, после неудачной первой игры против испанского Вильярреала (0:2), отмечаем выход с первых минут Карлоса Де Пены, который стал единственной заменой, по сравнению с игрой трехдневной давности.
Заря: Василь — Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуниньо — Назарина — Юрченко, Кабаев — Кочергин — Аллахъяр, Гладкий.
Запасные: Мацапула, Цвек, Лунев, Шахаб, Хомченовский, Иванисеня, Громов, Казаков, Цыганикс.
Запасные: Бойко, Попов, Сидклей, Караваев, Леднев, Шепелев, Андриевский, Родригес, Супряга.
Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук — Цыганков, Шапаренко, Буяльский, Де Пена — Беседин.
Матч Заря — Динамо Киев начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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