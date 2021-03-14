Украина

"Горняки" заработали пенальти в первом тайме.

В рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер играет против черниговской Десны.

На 33-й минуте "горняки" заработали пенальти. Максим Имереков в штрафной площади держал Сергея Кривцова.

Главный арбитр не зафиксировал фол со стороны центрбека "северян", однако после просмотра VAR все же поставил 11-метровый удар.

Тете подошел к мячу и на 34-й минуте успешно реализовал пенальти, пробив в правый нижний угол ворот Паста.

Отметим, что на Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция поединка "Горняков" против "северян". Поединок стартовал в 17:00 по киевскому времени.

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