"Горняки" заработали пенальти в первом тайме.
ФК Шахтер
14 марта 2021, 17:45
В рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер играет против черниговской Десны.
На 33-й минуте "горняки" заработали пенальти. Максим Имереков в штрафной площади держал Сергея Кривцова.
Главный арбитр не зафиксировал фол со стороны центрбека "северян", однако после просмотра VAR все же поставил 11-метровый удар.
Тете подошел к мячу и на 34-й минуте успешно реализовал пенальти, пробив в правый нижний угол ворот Паста.
Отметим, что на Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция поединка "Горняков" против "северян". Поединок стартовал в 17:00 по киевскому времени.
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