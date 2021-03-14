Украина
14 марта 2021, 18:58
Динамо Киев эффектно обыграло Зарю
Киевляне остались единственной командой, которая не проигрывала в УПЛ в 2021-м году.
Заря — Динамо Киев, фото ФК Динамо Киев
14 марта 2021, 18:58
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Заря — Динамо Киев 0:2
Голы: Беседин, 55, Сидорчук, 59
Заря: Василь — Фаворов (Грмов, 79), Вернидуб (Хомченовский, 79), Абу Ханна, Жуниньо (Цыганикс, 84) — Назарина — Юрченко, Кабаев (Иванисеня, 61) — Кочергин — Аллахьяр, Гладкий (Шахаб, 61).
Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук — Цыганков (Леднев, 87), Шапаренко (Шепелев, 88), Буяльский, Де Пена — Беседин (Супряга, 86).
Предупреждения: Жуниньо, Иванисеня, Абу Ханна — Буяльский, Шепелев.