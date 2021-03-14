Украина

Предлагаем вам видео второго гола дончан.

Шахтер в рамках поединка 18-го тура чемпионата Украины играл против Десны и добился разгромной победы со счетом 4:0.

Второй гол подопечных Луиша Каштру выдался особенно красивым — мяч сместился с правого фланга к Соломону после серии хитроумных передач, а израильтянин не оставил шансов голкиперу.

Видео гола:

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