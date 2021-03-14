"Горняки" добыли разгромную победу.
ФК Шахтер
14 марта 2021, 19:45
В рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер не оставил шансов черниговской Десне (4:0).
Дублем в поединке отметился Тете, также два мяча на свой счет записал Манор Соломон.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Шахтер — Десна 4:0
Голы: Тете 34 (пен), 80, Соломон, 74, 77.
Шахтер: Трубин — Додо, Матвиенко, Кривцов, Бондарь — Тете (Тайсон, 81), Алан Патрик (Судаков, 81), Маркос Антонио (Марлос, 60), Майкон — Соломон (Коноплянка, 81), Мораес (Дентиньо, 71).
Десна: Паст (Литовка, 88) — Тамм, Имереков, Полегенько, Мостовой — Картушов (Сухоцкий, 86), Огиря, Гуцуляк — Калитвинцев (Арвеладзе, 76), Тотовицкий (Безбородько, 86), Чепурненко (Дегтярев, 46).
Предупреждения: Огиря 30, Имереков 34 — Матвиенко 40, Додо 67.