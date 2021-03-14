Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Александрия — Олимпик 2:0
Голы: Бондаренко, 28, Стецьков, 90

Александрия: Панькив — Пашаев (Мирошниченко, 46), Дубра, Бондаренко, Вантух — Лучкевич (Стецьков, 78), Банада, Гречишкин, Третьяков — Устименко (Новиков, 67, Калюжный, 89), Ситало.

Олимпик: Бетим — Пасич, Драме, Зотько, Лебеденко — Таллес, Альваренга (Каргбо-младший, 64), Завийский, Политыло, Романовский — Нкенг.

Предупреждения: Ситало, Банада — Драме, Романовский