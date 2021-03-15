Украина

Football.ua подвел итоги 18-го тура УПЛ.

Подошел к концу очередной тур украинской Премьер-лиги. Первыми в бой вступили Минай и Ингулец. Команда Сергея Лавриненко благодаря реализованному пенальти сумела добыть минимальную победу. Чуть позже с таким же счетом Днепр-1 обыграл полтавскую Ворсклу.

В воскресенье Колос крупно обыграл Мариуполь 4:1, Шахтер разгромил Десну, Динамо переиграло Зарю, а Александрия оказалась сильнее Олимпика.

Матч Руха и Львова был перенесен по причине того, что газон на Арене Львов берегут к матчам национальной сборной Украины.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 18 ТУР

Милевский по-прежнему молчит

Многие украинские болельщики с повышенным интересом начали после зимней паузы следить за Минаем по той причине, что контракт с этим клубом подписал Артем Милевский. Именитый форвард пришел в скромный клуб из Закарпатья, чтобы сказать свое последнее слово в украинском футболе, но пока забить хотя бы дебютный гол в новой команде у Артема не получается.

Хотя надо отмечать, что провел на поле Милевский всего 32 минуты, после чего его заменили. А все это по той причине, что Даниил Карась получил красную карточку, и Василий Кобин вынужден был вносить коррективы, жертвуя игроком атаки. Кстати, помимо второй желтой карточки Карась еще и пенальти на свои ворота в том эпизоде привез. Младен Бартулович мастерски исполнил удар с одиннадцатиметровой отметки. Как Минай не старался в меньшинстве вырвать хотя бы ничью, Ингулец свою победу уже не отдал.

Беспроигрышная серия Днепра-1 в 2021-м году продолжается

Команда Игора Йовичевича первую половину сезона закончила на последнем месте. Сейчас же Днепр-1 уже находится на восьмом месте в турнирной таблице и похоже, что не собирается останавливаться на достигнутом.

Некогда грозная Ворскла продолжает раздавать очки командам, которые находятся ниже в турнирной таблице. Но если до этого полтавчане играли вничью с Ингульцом и Рухом, то Днепру-1 они проиграли. Правда, не без везения. На старте поединка отмечаем ошибку арбитра, который не поставил пенальти в ворота Днепра-1. После удара со штрафного Ворсклы мяч угодил в руку футболисту в стенке, но арбитр не указал на точку. Под конец тайма Довбик потрясающим дальним ударом вывел свою команду вперед. Во втором тайме у Ворсклы была уйма возможностей сравнять счет, тем более почти целый тайм полтавчане играли в большинстве. Но Днепр-1 думал не только об обороне, а выбегал и в свои неплохие контратаки.

Без ставки на пенальти

Подопечные Руслана Костышина в предыдущих играх так много потеряли очков из-за нереализованных пенальти. В придачу ко всему еще и из Кубка Украины вылетели в серии послематчевых пенальти. В матче против Мариуполя Колос решил, что необходимо много забивать с игры, чтобы заработать три очка. Два гола Колос забил в первом тайме и еще два во втором. Мариуполь ответил всего лишь одним точным ударом Бондаренко.

Отдельно хотелось бы акцентировать внимание на моменте, который произошел на старте поединка. Речь об отмененном голе в ворота Мариуполя. Ситуация один в один с той, которая произошла в матче Олимпик – Шахтер туром ранее. Колос выполнил подачу с углового, Антюх сделал несколько шагов назад, чем преградил возможность голкиперу сыграть на выходе, Лысенко уже забивал в пустые ворота. Арбитр Александр Шандор также не засчитал это взятие ворот.

Шахтер возвращает уверенность

Один из центральных матчей тура состоялся в Киеве на НСК Олимпийский, где Шахтер принимал Десну. Черниговская команда в хорошем настроении приехала в столицу с намерениями также воспользоваться наметившимися проблемами в донецком клубе. Но получилось все иначе.

Да, Шахтер выиграл крупно, но опять же надо отмечать, что Десна имела достаточное количество голевых моментов, чтобы завершить этот матч с позитивным для себя результатом. Когда в концовке матча команда Александра Рябоконя решила рискнуть и попробовать вырвать ничью, мастеровитые бразильские игроки Шахтера воспользовались тем пространством, которое появилось за спинами игроков Десны.

Но для Шахтера сейчас не так важно качество игры, как результаты. "Горнякам" необходимо вернуться на победную тропу, чтобы вновь почувствовать уверенность в своих силах.

Сидорчук не мог иначе на глазах у Запорожья

Еще один матч, который вполне подпадал под вывеску центрального матча тура состоялся в Запорожье на Славутич Арене. Луганская Заря принимала киевское Динамо. С первых минут мы увидели обоюдоострую игру с моментами у обеих команд. Казалось, что функционально Заря должна быть лучше готова, а по сему во втором тайме сумеет взвинтить темп, который будет не под силу подопечным Луческу. Но произошло все с точностью до наоборот. Во второй половине игры как раз Динамо завладело территориальной и игровой инициативой и начало создавать свои моменты у ворот Василя. Сперва Беседин откликнулся на фланговую передачу, а чуть позже Сидорчук пушечным ударом из-за пределов штрафной удвоил преимущество своей команды. На этом игра была сделана. Как не пытались футболисты Скрипника забить хотя бы один гол. Так им этого и не удалось сделать.

Пятое поражение в новом году

Олимпик продолжает трусить. Донецкая команда в новом году проиграла абсолютно все свои матчи. Даже не помогла экстренная смена главного тренера. Юрий Калитвинцев по-прежнему пока только проигрывает в УПЛ.

Выездной матч против Александрии не стал исключением. В Александрии на Нике все команды должны быть готовы к тому, что хозяева поля будут выгрызать этот результат и если не получится забить мяч в ворота, то они его занесут. Так, собственно, произошло и в матче против Олимпика. Много борьбы и хорошая реализация моментов в исполнении александрийцев.

Статистика по игрокам

Из лидеров бомбардирской гонки в этом туре никто не забивал, потому расклады остаются прежними, а вот голевой пас Алана Патрика помог ему догнать Андрея Тотовицкого в гонке ассистентов.

БОМБАРДИРЫ

АССИСТЕНТЫ

Турнирная таблица

Динамо по-прежнему удерживает Шахтер на расстоянии четырех очков. Но и Заря набрала приличный ход. Учитывая игру в запасе, отставание луганской команды от Шахтера также составляет четыре очка. (при условии, что луганчане игру в запасе выиграют).

Все дебютанты УПЛ находятся внизу турнирной таблицы, но на самом дне Львов. Отдельно отмечаем прогресс Днепра-1, который уже восьмой.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Динамо Киев 18 13 4 1 38 13 25 43 2 Шахтер 18 11 6 1 40 12 28 39 3 Заря 17 9 5 3 31 13 18 32 4 Десна 18 8 6 4 27 18 9 30 5 Ворскла 18 7 7 4 24 15 9 28 6 Колос 18 6 8 4 25 19 6 26 7 Александрия 18 7 5 6 26 21 5 26 8 Днепр-1 18 5 4 9 23 30 -7 19 9 Олимпик 17 5 2 10 22 30 -8 17 10 Мариуполь 18 4 5 9 17 28 -11 17 11 Ингулец 18 2 10 6 16 27 -11 16 12 Рух 17 2 7 8 15 31 -16 13 13 Минай 17 3 4 10 12 33 -21 13 14 ПФК Львов 16 3 3 10 11 37 -26 12

Следующий тур

Динамо и Шахтер в следующем туре сыграют против команд из нижней части турнирной таблицы, потому тут особой интриги ждать не приходится. Наиболее интересными противостояниями в туре выглядят: матчи Колос – Заря и Десна – Днепр-1.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 19 ТУР

Сергей Горбаченко, Football.ua