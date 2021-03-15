Украина

Защитник Олимпика категорично высказался об игре его команды в матче против Александрии.

Гостевой поединок против Александрии в рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги получился слишком тяжелым для донецкого Олимпика. Коллектив Юрия Калитвинцева не справился с прессингом соперников, в результате чего провел большую часть игрового времени на своей половине поля. Регулярное давление на ворота Бетима Альими привело "полиграфов" к двум забитым мячам: по одному для каждого из таймов (2:0).

Александрия — Олимпик 2:0 Видео голов и обзор матча

Фланговый защитник "олимпийцев" Орест Лебеденко в своем послематчевом интервью не стал скрывать эмоций от разочарования игрой его команды.

"Мы проиграли всю борьбу, все подборы. Это, пожалуй, сыграло ключевую роль в сегодняшнем противостоянии. Мы разбирали игру соперника. Знали, как играет Александрия, насколько опасны стандарты в исполнении этой команды, отрабатывали все эти элементы на тренировках, но почему-то ничего у нас не получилось. Сложно сказать почему. Где-то не дорабатываем, где-то не добегаем.

Ничего не создали впереди. Мало бьем по воротам. Нужно много работать. Самый опасный момент в первом тайме — это когда мяч после моей подачи срезался и попал в перекладину. Причина этого — состояние поля. С Шахтером мы играли на замерзшем газоне, здесь же, наоборот, было болото. Это не оправдание, но то, что созидать на таком поле тяжело — это факт.

Были и позитивные моменты. С каждым матчем мы добавляем. Просто пока не получается зацепиться за результат. Значит, нужно больше работать на тренировках. Сегодня мы, можно сказать, "сходили в туалет".

У нас сейчас сложный момент. 5 поражений подряд. Нужно собраться с мыслями, постараться отбросить весь негатив и начать все с чистого листа", — подытожил Лебеденко.

В следующем туре донецкий Олимпик сыграет в гостях у полтавской Ворсклы.