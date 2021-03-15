Украина

Наставник Олимпика высказался о поражении от Александрии в матче чемпионата Украины.

В поединке 18-го тура украинской Премьер-лиги Александрия одержала уверенную победу над Олимпиком. Главный тренер донецкого клуба Юрий Калитвинцев поделился эмоциями от неудовлетворительного результата в исполнении своей команды.

"Мне очень понравилась сегодняшняя игра в контексте борьбы. Состояние поля не позволяло играть в конструктивный футбол, поэтому мы стали свидетелями настоящей мужской борьбы. Кто-то оказался в ней удачливее. Мы старались придерживаться своего плана, однако он не сработал. Кроме того, к сожалению, мы не создали каких-то больших угроз у ворот Александрии".

"Подходы были, но не более этого. Пропустили два мяча со стандарта, хотя разбирали эти моменты. Не справились. Удача также была на стороне соперника. Но удачу нужно заслужить. Они ее заслужили, мы — нет", — приводит слова Калитвинцева официальный сайт Олимпика.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Александрия — Олимпик вы можете на Football.ua.