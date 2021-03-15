Хавбек Динамо высказался о победе над Зарей в матче чемпионата Украины.
Виталий Буяльский, ФК Динамо Киев
15 марта 2021, 14:53
В поединке 18-го тура украинской Премьер-лиги Динамо одержало уверенную победу над Зарей. Полузащитник киевского клуба Виталий Буяльский поделился эмоциями от добытого положительного результате в исполнении своей команды.
"В первом тайме у нас были моменты, но не хватало то последнего паса, то везения. Но и у команды соперников тоже были хорошие голевые эпизоды. Во втором тайме мы смогли довести игру до победы.
"До чемпионства еще очень далеко, главное – набирать по три очка от игры к игре".
"График матчей? Не буду скрывать: лично мне тяжело. В четверг мы большое количество времени играли без мяча, отбирали его и много отдали в физическом плане, набегались. Поэтому было тяжеловато".
"Недавняя травма? В принципе, чувствую себя нормально, хотя иногда повреждение все еще беспокоит".
"Что касается Вильярреала, поживем – увидим. Позвольте нам сегодня порадоваться победе над Зарей. А с понедельника начнем готовиться к ответному матчу против Вильярреала", — приводит слова Буяльского официальный сайт Динамо.
Видео голов и обзор матча Заря — Динамо можно смотреть на Football.ua.
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