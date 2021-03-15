Украина

Football.ua определяет лучших игроков в прошедшем 18-м туре УПЛ.

Очередной тур УПЛ позади. На этот раз обошлось без громких сенсаций. Команды, которые ведут борьбу за золотые медали, синхронно взяли по три очка. Самое время выделить лучших в этом туре на своих позициях.

Итоги 18-го тура УПЛ

На сей раз в нашу символическую сборную попали: 3 игрока Шахтера, 2 футболиста Динамо, 2 футболиста Александрии и по одному представителю из: Ворсклы, Ингульца, Днепра-1 и Колоса.

Анатолий Трубин, Шахтер (вратарь)

Попаданий в символическую сборную: 1

В последних играх Шахтер изрядно трусит, при этом молодой голкипер Шахтера, пожалуй, один из немногих к кому сейчас нет никаких претензий. Хотя его команда в матче против Десны и добыла уверенную победу с разгромным счетом, Анатолий Трубин совершил несколько впечатляющих сейвов. Особенно запомнилось его спасение после удара Гуцуляка. Трубин в шпагате сумел отбить мяч ногой и перевести его на угловой.

Игорь Пердута, Ворскла (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 5

Не часто так бывает, что в символическую сборную тура попадает игрок, команда которого в туре проиграла. Но Пердута своими действиями на фланге сделал все, чтобы его партнеры сумели хотя бы не проиграть Днепру-1. Он сделал 2 ключевые передачи, 4 навеса, совершил 6 обводок, 7 перехватов и 7 отборов. При этом правый защитник Ворсклы собрал на себе 6 нарушений правил со стороны футболистов Днепра-1. Это при том, что команда Йовичевича всего 14 раз сфолила за весь матч. Практически половина фолов была на Пердуте.

Максим Ковалев, Ингулец (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Футболист Ингульца в матче против Миная действовал очень уверенно в обороне. 92% выигранных единоборств в матче говорит о хорошо проделанной работе центрального защитника. Имел шанс Ковалев и сам отличиться. Нанес хороший дальний удар, но забить не сумел.

Валерий Бондаренко, Александрия (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 3

Центральный защитник Александрии помог своей команде открыть счет в матче с Олимпиком, чем приблизил свою команду к победе. И в оборонительной работе действовал уверенно и безошибочно.

Роман Вантух, Александрия (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Левый защитник Александрии был достаточно активен на своем фланге в игре против Олимпика. Хорошо исполнял стандартные положения, что помогло его команде дважды отличиться в этом матче.

Сергей Сидорчук, Динамо (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 2

Капитан Динамо после игры против Вильярреала получил немало критики в свой адрес. На важный поединок против Зари Сидорчук вышел с особым настроем. Сергей в матче против Зари успевал в оборонительной работе, а также много работал в созидании. Ну, а его гол из-за пределов штрафной стал самым настоящим украшением всего тура.

Манор Соломон, Шахтер (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 2

Израильский вингер Шахтера уже вовсю сигнализирует тренерскому штабу, что он готов стать основным и полностью заменить Тайсона. Возможно, ему порой не хватает стабильности, но в матче с Десной он вместе с Тете выглядел просто неудержимым. Отличился дважды, чем помог Шахтеру не отстать от Динамо в турнирной таблице.

Тете, Шахтер (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 4

Уже сейчас можно говорить, что Тете станет одной из дорогостоящих продаж для Шахтера в ближайшем будущем. В матче против Десны он сделал несколько впечатляющих проходов с завершающими ударами. И если бы не сейвы Евгения Паста, то Тете мог бы забить и более трех голов в это матче.

Артем Беседин, Динамо (нападающий)

Попаданий в символическую сборную: 2

Чего не отнять у Артема Беседина, так это его умения в штрафной сыграть на опережение, достать сложный мяч или же замкнуть передачу с фланга. Форвард Динамо в очень нужный момент забил столь важный гол, который позволил киевлянам праздновать итоговую победу в этом поединке.

Владимир Лысенко, Колос (нападающий)

Попаданий в символическую сборную: 1

Форвард Колоса Владимир Лысенко пребывает в превосходной форме и уже не первый матч демонстрирует, что в свои 32 года он готов приносить максимальную пользу Колосу. В победном матче сумел отличиться в воротах Мариуполя. Забил еще один гол на старте матча после подачи углового, но его не засчитал арбитр из-за фола Антюха на голкипере Мариуполя.

Артем Довбик, Днепр-1 (нападающий)

Попаданий в символическую сборную: 1

Форвард Днепра-1 забил единственный гол в матче против Ворсклы. И ладно если бы этот гол был результатом командных действий, нет. Этот гол – результат индивидуального мастерства Довбика, который нанес потрясающий дальний удар из-за пределов штрафной.

Сергей Горбаченко, Football.ua