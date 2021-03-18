Украина

Испанский форвард рассказал о своем пребывании в клубе из Сегунды.

Нападающий киевского Динамо Фран Соль, выступающий на правах аренды за Тенерифе из испанской Сегунды, рассказал, где планирует продолжить свою карьеру.

"Мне хотелось бы знать, что произойдет в ближайшее время. У меня есть маленький сын, и нам бы хотелось спланировать ближайшее будущее, чтобы понимать, чего следует ждать в следующем годы. В Динамо довольным тем, как я провожу сезон. Они смотрят мои матчи. Но сейчас у них важные поединки в чемпионате и Лиге Европы, на которых они сконцентрированы. Придется подождать несколько недель, чтобы узнать, чего хотят киевляне".

"В Украине люди немного более закрытые, они не так охотно идут на разговор, как испанцы, что не позволяет чаще общаться со спортивным директором или главным тренером. Я хотел бы узнать что-то сейчас, потому что на дворе уже март, но пока я действительно пребываю в неведении, поэтому продолжаю ждать день за днем, игра за игрой".

"Мне хорошо живется в Тенерифе, и команда здесь отличная. Если бы клуб смог предоставить более амбициозный во всех отношениях проект, было бы очень хорошо продолжить карьеру здесь", — цитирует Соля издание Deporpress.

Напомним, что в следующем матче Динамо Киев отправится в гости в Вильярреалу в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Встреча состоится в четверг, 18 марта. Начало в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.

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