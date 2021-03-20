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Football.ua представляет анонс матча 19-го тура УПЛ между Десной и Днепром-1.

В рамках 19-го тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна встретится с Днепром-1.

Десна — Днепр-1

Суббота, 20-е марта, 17:00. Чернигов, стадион им. Ю. Гагарина. Катерина Монзуль - главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

После неудачного матча против донецкого Шахтера, где Десна, несмотря на неплохой футбол в своем исполнении, разгромно проиграла со счетом 4:0, матч против Днепра-1 станет очень важным. Возможно, он будет одним из решающих в борьбе за бронзовые медали, несмотря на то, что впереди еще целая череда противостояний.

Подопечных Александра Рябоконя поджимает Ворскла, которая пока отстает на два очка и идет на пятом месте, а Заря опережает на два пункта имея один матч в запасе. Обыграв Днепр-1, борьба за бронзу, как и в прошлом сезоне, продолжится. Думаем, именно такой настрой у "северян" перед игрой.

Что касается Днепра-1, то команда явно ожила после зимних тренировочных сборов. Практически все футболисты вернулись в строй, обрели нужные кондиции и, что не мало важно, желание выбираться с того дна, где оказался клуб в первой половине сезона.

В прошлом туре команда обыграла Ворсклу в сложнейшем матче но имела необходимое время дабы подготовиться к игре, которая должна быть еще сложнее для них. Днепр-1 пока восьмой, и до седьмой позиции достаточно большой отрыв, но сокращать его нужно уже в субботу.

Ориентировочные составы: