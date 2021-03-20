Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.

Мариуполь в рамках поединка 19-го тура чемпионата Украины сыграет против Миная.

Мариуполь — Минай

Суббота, 20 марта, 14:00. Мариуполь, стадион им. Бойко. Главный арбитр встречи — Анатолий Абдула. Трансляция на канале Футбол 2.

Мариуполь подходит к поединку на непривычно низком месте для себя — команда Остапа Маркевича занимает десятую строчку турнирной таблицы с 17 баллами. В прошлом туре азовцы играли против Колоса и потерпели разгромное поражение со счетом 1:4, за которое, очевидно, захотят реабилитироваться перед своими болельщиками.

Что касается Миная, то у команды Василия Кобина дела еще хуже — предпоследнее место с тринадцатью очками в активе после 17 игр. В минувшем туре чемпионата минайцы играли против прямого конкурента, Ингульца, и потерпели минимальное поражение после гола Младена Бартуловича с одиннадцатиметровой отметки.

Обе команды имеют не самый лучший показатель забитых голов — 17 и 12 соответственно, тогда как оборона Миная одна из худших в чемпионате. Очень интересно будет наблюдать за противостоянием молодой команды Остапа Маркевича с такими опытными футболистами, как Артем Милевский, Антон Шиндер и другими.

Статистика личных встреч между данными командами насчитывает всего лишь один поединок — в октябре прошлого года Мариуполь добыл минимальную победу. В данном матче тренерский штаб Миная не сможет рассчитывать на Карася, который получил удаление в матче против Ингульца. Ожидаем, что обе команды смогут забить, а победу отпразднуют азовцы.

Не сыграет: Карась