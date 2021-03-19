Украина

Информация о возврате приобретенных билетов будет опубликована позже на официальном сайте полтавчан.

В поединке 19-го тура украинской Премьер-лиги полтавская Ворскла примет на своем поле донецкий Олимпик.

Как сообщает официальный сайт полтавчан, данное противостояние состоится без поддержки зрителей на трибунах стадиона.

"ФК Ворскла — социально ответственный клуб. К сожалению, учитывая существенное увеличение количества подтвержденных случаев острой коронавирусной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, несмотря на все меры предосторожности, предпринимаемых органами местного самоуправления для нераспространения данной опасной болезни, футбольный клуб Ворскла не может оставаться в стороне".

"С целью уменьшения распространения инфекции среди болельщиков и жителей Полтавщины, игроков и персонала клуба, руководством ФК Ворскла принято решение о проведении поединка между командами Ворскла (Полтава) — Олимпик (Донецк), который состоится 20 марта в 19:30, без зрителей".

"Просим с пониманием отнестись к неудобствам и соблюдать правила личной безопасности и гигиены. Надеемся, что совместные усилия помогут нам встретиться на трибунах уже в следующей игре с донецким Шахтером".

"Информацию о возврате приобретенных билетов мы обнародуем дополнительно", — сказано в официальном заявлении представителей полтавской Ворсклы.