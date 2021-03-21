Украина

Football.ua представляет анонс матча 19-го тура УПЛ.

В рамках 19-го тура украинской Премьер-лиги петровский Ингулец проведет домашний поединок против Александрии.

Ингулец — Александрия

Воскресенье, 21 марта, 14:00. Зирка, Кропивницкий. Владимир Новохатний (Киев) — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Большое дерби Кировоградской области, которое еще не успело обзавести длительной историей перипетий, пройдет на нейтральной для обеих его команд-участниц территории, и впервые состоится за пределами КСК Ники, являющейся базовой ареной для "полиграфов". От момента противостояния в рамках первого круга ничего кардинальным образом не поменялось — Александрия и Ингулец преследуют совершенно разные задачи, поэтому ничего не мешает им подарить нам очередной зрелищный и результативный матч.

Подопечные Владимира Шарана сумели отойти от осечек в матчах против Ворсклы (1:3) и Днепра-1 (0:0) за счет уверенного успеха в игре против донецкого Олимпика в прошлом туре (2:0). Это не позволило ковалевскому Колосу уйти в отрыв от полиграфов, поэтому перед уходом на перерыв в связи с матчами национальных сборных "полиграфы" попытаются сделать уверенный рывок в сторону потенциальной зоны еврокубков.

Что же касается коллектива Сергея Лавриненко, то "козаки" на минувших выходных не стали мириться с наличием у себя лишь одной победы в дебютном сезоне в "элитном" первенстве, поэтому обыграли в гостях закарпатский Минай (1:0), благодаря чему отдалились от зоны вылета уже на четыре очка. Много этот или мало — в "пандемическом" сезоне Вам точно никто не сможет сказать.

Однако ясно лишь одно — следующими оппонентами на пути к экватору турнирной таблицы для Ингульца станут терпящие бедствие донецкий Олимпик и Мариуполь, поэтому мотивация набирать максимум очков у Ингульца точно будет присутствовать. Фактор дерби для пассионарного коллектива Лавриненко должен сыграть исключительно на руку.

Статистика личных встреч

Всего матчей: 2 (2 победы Александрии), разница мячей — 4:8.

На поле Александрии: 2 (2 победы Александрии), разница мячей — 4:8.