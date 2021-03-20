Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют черниговская Десна и днепровский Днепр-1.

Девятнадцатый тур украинской Премьер-лиги продолжится поединком в Чернигове, куда наконец-то добралась со своим домашним матчем местная Десна. Соперником "северян" станет днепровский Днепр-1.

Александр Рябоконь, после неудачной игры против донецкого Шахтера (0:4), вернул в стартовый состав Филиппа Будковского на острие атаки, а место в паре с Таммом в центре обороны досталось Гитченко. Также, отмечаем возвращение на поле Ефима Конопли.

Игору Йовичевичу, после матча против полтавской Ворсклы (1:0), пришлось подыскивать замену для дисквалифицированного центрального защитника Дугласа, вместо которого в предстоящей игре сыграет Сваток. Относительно остальных позиций, хорватский специалист продолжил наигрывать основной костяк своей команды.

Десна: Литовка — Конопля, Гитченко, Тамм, Мостовой — Калитвинцев, Чепурненко, Огиря, Гуцуляк — Тотовицкий — Будковский.

Запасные: Сидоренко, Полегенько, Ермаков, Домбровский, Картушов, Безбородько, Сухоцкий, Имереков, Дегтярев.



Днепр-1: Юрчук — Тейлор, Сваток, Логинов, Дубинчак — Назаренко, Игнатенко, Пихаленок, Чуже — Когут — Довбик.