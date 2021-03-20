Украина
20 марта 2021, 18:54
Дебютный дубль Чуже шокировал Десну в ее первом поединке на Гагарина в 2021-м году
"Зимний" новичок днепрян забивал в конце каждого из таймов.
Радость игроков и главного тренера Днепра-1, фото СК Днепр-1
20 марта 2021, 18:54
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Десна — Днепр-1 0:2
Голы: Чуже, 45+1, 90+4
Десна: Литовка — Конопля, Гитченко, Тамм, Мостовой (Картушов, 72) — Гуцуляк (Безбородько, 83), Чепурненко (Домбровский, 46), Огиря, Калитвинцев — Тотовицкий — Будковский.
Днепр-1: Юрчук — Тейлор, Сваток, Логинов, Дубинчак — Назаренко (Цуриков, 68), Игнатенко, Пихаленок, Чуже — Когут (Ди Франко, 78) — Довбик (Хобленко, 88).
Предупреждения: Безбородько — Довбик.