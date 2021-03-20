Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют полтавская Ворскла и донецкий Олимпик.

Субботнюю программу поединков 19-го тура украинской Премьер-лиги будет завершать противостояние в Полтаве, где местная Ворскла примет донецкий Олимпик.

После неудачи в матче против днепровского Днепра-1 (0:1), Юрий Максимов оставил на скамейке запасных Альюна Ндиайе, вместо которого в обороне с первых минут сыграет Якубу Наджееб. Также, присутствуют изменения и на левом полузащиты фланге "зелено-белых": Луизао впервые за долгое время попал в стартовый состав.

Юрий Калитвинцев, на фоне поражения от Александрии (0:2), попытается добыть успех с отбывшим дисквалификацию Игорем Снурницыным в центре обороны, а также с Богданом Векляком в опорной зоне, над которым расположится вернувшийся в основу Бабенко.

Ворскла: Ризнык — Чеснаков, Яворский, Якубу — Пердута, Тилль, Пуцлин, Луизао — Степанюк, Кане — Кулач.

Запасные: Ткаченко, Сапай, Альюн, Челядин, Скляр, Ребенок, Семилет, Щербак.



Олимпик: Бетим — Пасич, Зотько, Снурницын, Лебеденко — Векляк — Альваренга, Бабенко, Политыло, Таллес — Нкенг.