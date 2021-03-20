Украина

Дончане не могут набрать очков уже в шести матчах кряду.

Субботнюю часть программы 19-го тура украинской Премьер-лиги завершало противостояние в Полтаве между местной Ворсклой и донецким Олимпиком. Подопечные Юрия Калитвинцева в этом поединке намеревались совершить свою четвертую попытку набрать хотя бы одно очко под руководство нового наставника, в то время как хозяевам поля приходилось компенсировать своим преданным фанатам грубую осечку в матче против Днепра-1 (0:1) на прошлых выходных.

"Олимпийцы" перед началом очередного футбольного уик-энда оставались единственной командой, которой не удавалось даже сыграть вничью в 2021-м году. Ситуацию внутри команды не сумел встряхнуть даже приход нового специалиста на руководящий пост, поэтому положение команды в турнирной таблице оказалось в подвешенном состоянии. И нет, подопечным Калитвинцева не грозило сиюминутное попадание в зону вылета, в случае очередной неудачи, но находится в постоянном напряжении от результатов ближайших преследователей коллектив точно не мог себе позволить.

Именно по этой причине мы могли наблюдать активный прессинг со стороны гостей стадиона им. А. Бутовского уже с первых минут. Олимпик неплохо использовал пространство на чужой половине для размещения своей высокой линии обороны, но к действиям атакующей группы футболистов оставались вопросы в плане создания атак. Единственное, что удавалось извлечь из позиционных наступлений, если они вообще пересекали центр поля, были подачи от угловых флажков, которые также не несли угрозы воротам Ризныка.

В отличии от соперников, полтавчане своим редкие моменты использовали с максимальной эффективностью На 13-й минуте голкипер гостей Бетим Альими прозевал удар Степанюка со средней дистанции в завершении смещения с правого фланга, что позволило Ворскле открыть счет в достаточно простой ситуации. Полтавчан совершенно не смущало отсутствие у них преимущества в игре на мяче — они всего-навсего продолжали забивать. Так, на 25-й минуте подача штрафного с левого фланга от Тилля завершилась неудачной попыткой удара головой от Кулача на ближней штанге, но на дальней Снурницын исправил его ошибку, срезав мяч в сетку собственных ворот.

Получив преимущество по счету на табло, полтавчане провели дополнительную опасную атаку в середине первого тайма, которая завершилась ударом Тилля с правого фланга из-за пределов штрафной в дальнюю девятку, но тут уже Бетима было сложно упрекнуть в качественном отражении угрозы. Как оказалось, в дальнейшем, трех моментов и двух забитых мячей для Ворсклы до перерыва было вполне достаточно, поэтому она беззаботно раскатывала мяч на чужой половине, ожидая момента ухода в подтрибунные помещения.

Второй тайм подарил нам слишком мало эмоций для того, чтобы считать его прямым наследником происходившего до перерыва. Полтавчане закрыли игру своим третьим голом уже на 55-й минуте: оборона гостей капитулировала перед Кане в своем правом фланге, и хотя полузащитник самостоятельно пробить Бетима не сумел, но все-таки вовремя отдал голевой пас на Степанюка, который уверенно покатил мяч под дальнюю штангу.

События, происходившие во всем оставшемся промежутке времени до финального свистка арбитра, практического значения не имели. Полтавчане отдали оппонентам инициативу на небольшой игровой отрезок, но как только поняли, что дончане не собираются этим пользоваться, вернули себе владения, и самостоятельно нажали на кнопку досрочного завершения встречи. На Калитвинцева было тяжело смотреть уже после первого пропущенного гола, а их при нем Олимпик пропустил уже восемь за четыре игры.

После паузы на матчи национальных сборных, полтавская Ворскла вернется на телеэкраны домашним поединком против донецкого Шахтера, а донецкий Олимпик пройдет испытание гостевым противостоянием на поле черниговской Десны.— Олимпик 3:0Степанюк, 13, 55, Снурницын, 25 (авт.)Ризнык — Пердута, Чеснаков, Яворский, Якубу (Семилет, 83) — Луизао (Скляр, 68), Тилль, Пуцлин, Кане — Степанюк (Челядин, 75) — Кулач.Бетим — Пасич, Зотько, Векляк, Снурницын (Завийский, 46), Лебеденко — Альваренга (Бенито, 63), Бабенко, Политыло, Таллес — Нкенг.Предупреждения: Кулач — Зотько.