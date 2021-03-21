Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Динамо Киев и львовский Рух.

События 19-го тура украинской Премьер-лиги получат свое продолжение, в частности, в виде домашнего поединка киевского Динамо против львовского Руха на НСК Олимпийский.

Мирча Луческу, после игры в середине недели против испанского Вильярреала (0:2), дал право на отдых Виктору Цыганкову и Артему Беседину, вместо которых на правом фланге полузащиты сыграет Жерсон Родригеса, а в нападении выйдет Владислав Супряга соответственно.

Со стороны Ивана Федика, команда которого пропускала прошлый тур из-за несостоявшегося в установленные сроки львовского дерби, наблюдаем выход с первых минут в правом фланге обороны Стаменковича, а также появление Белого в паре с Зецем в центре защиты. Кроме того, атаку Руха возглавит Борячук, место которого в левом фланге атаки в этом матче займет Климчук.

Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко — Сидорчук — Родригес, Шапаренко, Буяльский, Де Пена — Супряга.

Запасные: Бойко, Шепелев, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Сидклей, Ванат, Сирота.



Рух: Бандура — Стаменкович, Зец, Белый, Мысык — Карасюк — Бойчук, Притула, Федорчук, Климчук — Борячук.