Украина
21 марта 2021, 18:57
Динамо Киев уверенно обыграло Рух и воспользовалось осечкой Шахтера
Киевляне трижды отметились голами по ходу второго тайма.
21 марта 2021, 18:57
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Динамо Киев — Рух 3:0
Голы: Караваев, 59, 90, Сидклей, 86
На 11-й минуте Карлос Де Пена (Динамо Киев) не забил пенальти (вратарь).
Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко — Сидорчук — Родригес (Караваев, 46), Шапаренко (Сидклей, 81), Буяльский, Де Пена (Шепелев, 61) — Супряга (Гармаш, 73).
Рух: Бандура — Стаменкович, Зец, Белый, Мысык — Карасюк (Мартынюк, 46) — Бойчук, Притула (Сыч, 69), Федорчук, Климчук (Кондраков, 83) — Борячук (Кухаревич, 46).
Предупреждения: Сидорчук — Карасюк, Бойчук.