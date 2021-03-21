Львов взял реванш за унизительное поражение в первом туре.
Отчет о матче читайте позже.
Львов – Шахтер 3:2
Голы: Алваро, 24, Ныч, 48, Шина, 73 (пен.) – Соломон, 31, 56
Львов: Костик – Якимец, Махмутович, Романчук, Грисьо (Бусько, 77) – Брикнер (Довгий, 64) – Шина (Семенив, 77), Алваро (Сабино, 64), Чиряк, Эрнест (Ременяк, 90+4) – Ныч.
Шахтер: Трубин – Матвиенко, Витао (Коноплянка, 77), Кривцов, Додо – Маркос Антонио (Алан Патрик, 46), Майкон – Соломон, Марлос, Тете (Дентиньо, 71) – Мораес.
Предупреждения: Шина, 7, Брикнер, 16, Чиряк, 33, Костик, 90+3 – Мораес, 32, Алан Патрик, 65, Трубин, 72