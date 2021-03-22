Украина

Нападающий Колоса Евгений Селезнев сообщил новую информацию о своем отлучении от работы с командой.

В рамках интервью передаче Великий футбол, нападающий ковалевского Колоса Евгений Селезнев, который в данный момент сезона отстранен от работы с командой, рассказал дополнительную информацию о своем взгляде на скандальную ситуацию.

"Ситуация следующая. Если брать изначально, она и простая, и непростая. Костышин поставил ультиматум президенту: или он, или я. Естественно, тут выбор очевиден, и он пал на тренерский штаб. Это, в принципе, правильно.

У меня был разговор на первом этапе с президентом. Вопрос о нарушении режима отпал, у него нет ко мне претензий. Мы договорились встретиться втроем. Но Руслан Владимирович всячески избегал этой встречи, мы так и не встретились. Прошло определенное время, но мы так и не смогли втроем поговорить. Видимо, ему нечего мне сказать, потому что, чтобы убрать человека из футбола, должны быть какие-то основания.

Исходя из этих событий, никакой другой причины, кроме каких-то личных обстоятельств, нет. Изначально были претензии за нарушение режима, которые сразу отпали. И если главный тренер говорит, что меня действительно не будет в команде, я просто не понимаю, почему это нельзя было сказать при личной встрече. Если ты убираешь человека, у которого есть неплохая карьера, без доказательств, то надо что-то говорить.

Насколько я знаю, версии того, что произошло между мной и Костышиным, меняются. Нарушение режима отпало сразу, уже было три другие версии. И что у меня плохие отношения в команде с ребятами, и что тренер меня просто не хочет видеть, но это можно было решить в личном разговоре. Была бытовая ситуация, которая могла бы элементарно решиться в простом человеческом разговоре.

Но тут вопрос в следующем: кто будет платить мне зарплату? У президента нет ко мне претензий. С президентом у нас была договоренность, мы пожали руки и договорились. Платить будет или президент, или Руслан Костышин из-за своих амбиций? Просто обвинить человека без оснований и убрать его из футбола, это неправильно.

Я не тот человек, который будет выносить сор из избы. Это просто была бытовая ситуация. Я пытался полтора месяца встретиться с человеком, но он всячески этой встречи избегал. Я скажу даже больше: президент был за, чтобы мы встретились. Но меня даже в дубль не отправили. Забирают футбол у футболиста безосновательно. Это совсем неправильно. Тайсону предоставляют шанс тренироваться и играть в футбол. Ты тренируешься, поддерживаешь форму. У меня отдельная тренировка, своя, но это же не совсем правильно. Я этого просто так не оставлю, это же не по-человечески.

Финансовые условия клуб не выполняет в этот период. Мы встретимся и разберемся. Я хочу, чтобы состоялась встреча. Тут вопрос стоит так: или Костышин со своего кармана должен платить за свои амбиции, либо президент. Но президента тоже можно понять, его подставил Костышин, получается. Он должен мне платить зарплату за то, что я не играю.

Я надеюсь на порядочность президента. Мы должны разобраться, в чем меня обвиняют и почему меня убрали из футбола", — подытожил свой ответ украинский форвард.

Напомним, что, несмотря на свое отстранение от работы с командой, Евгений Селезнев все еще является лучшим бомбардиром Колоса в текущем сезоне, и лишь после матча против луганской Зари (1:0), его показатель в пять забитых мячей сумел догнать другой нападающий "колосков" — Владимир Лысенко.