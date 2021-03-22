Украина

Football.ua подводит итоги 19-го тура УПЛ.

В субботу были сыграны первые три матча в туре. Сперва Минай и Мариуполь не определили сильнейшего, матч закончился со счетом 0:0. В следующем матче произошла сенсация, Днепр-1 со счетом 2:0 обыграл Десну. Ворскла добыла уверенную победу над Олимпиком со счетом 3:0.

В воскресенье Ингулец достаточно неожиданно минимально одолел Александрию. Главная сенсация состоялась в Харькове – Львов обыграл Шахтер со счетом 3:2. Динамо крупно обыграло Рух – 3:0. В последнем матче тура Колос выиграл у Зари со счетом 1:0.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 19 ТУР

Пять ударов на двоих

Матч между Минаем и Мариуполем не подарил голов. Хотя хозяева, играющие на своем поле впервые в этом году, были все-таки ближе к тому, чтобы отличиться. По показателю ожидаемых голов Мариуполь наиграл на целых полтора гола. Минай был менее активен в атаке. В итоге у Мариуполя 3 удара в створ, у Миная – 2.

Днепр-1 неудержим

Сложно представить, что команда из Днепра после первой половины чемпионата располагалась на последнем месте. За 13 туров в активе днепрян было 8 очков. Сейчас уже позади 19 туров, а в графе набранных баллов 22 очка.

Матч между Десной и Днепром-1 получился ярким и богатым на моменты. Хорошо проявил себя голкипер Днепра-1 Юрчук. Также несколько впечатляющих сейвов совершил и Литовка, но вот с ударами от Марио Чуже он справится не сумел. Хорватский футболист сначала в концовке первого тайма оказался самым расторопным и "проткнул" мяч носком в ближний угол, а в концовке второго тайма оказался первым на добивании после удара со штрафного.

Олимпик продлил свою проигрышную серию до 6 матчей

Донецкий Олимпик снова проиграл, на этот раз полтавской Ворскле. Новый главный тренер Олимпика пока не может заработать хотя бы одно очко в УПЛ. Возможно, пауза на игры сборных позволит Юрию Калитвинцеву лучше подготовить свою команду к следующему туру. В поединке против Ворсклы у олимпийцев шансов было крайне мало. Полтавчане вышли с должным настроем и пониманием, как добиться победы в предстоящем матче. Отдельно отмечаем Степанюка, который провел хороший матч и сделал все для того, чтобы его команда заработала три очка.

Ингулец победил в дерби

В 19-м туре встретились географические соседи – Ингулец и Александрия. Обе команды имели достаточно возможностей для того, чтобы забить гол, но забила только одна – Ингулец. Особо ценно то, как же был забит этот мяч – головой после фланговой подачи. Очень непросто забивать такие голы в ворота команды Владимира Шарана, а Ингулец справился.

Золотые медали под угрозой

Самый неожиданный результат в туре был зафиксирован в Харькове. Львов в голевой перестрелке сумел опередить донецкий Шахтер.

Уровень мастерства игроков донецкого клуба несмотря на проблемы внутри коллектива ранее позволял одерживать победы в чемпионате Украины. Сейчас это перестало работать. Шахтер проиграл команде с последнего места в турнирной таблице. Даже сложно вспомнить, когда же такое было в последний раз. Игроки Львова воспользовались проблемами в обороне Шахтера и очень качественно выбегали в свои контратаки. Как не старался Манор Соломон спасти этот матч для "горняков", его потуги оказались напрасными.

Молчание форвардов – не помеха

Киевское Динамо одержало уверенную победу над львовским Рухом. Снова за киевлян забивали все кроме форвардов.

Рух выстоял в первом тайме, Бандура даже отбил пенальти от Де Пены. А вот во втором тайме киевляне забили три безответных гола. Сначала Караваев замкнул дальнюю штангу, потом на острие оказался Сидклей, который своим моментом воспользовался сполна. А точку в матче поставил все тот же Караваев. Денис Попов неожиданно оказался в роли форварда, обыграл двоих защитников, а вот голкипера обыграть не сумел, благо Караваев был первым на добивании.

Еще одна сенсация в Ковалевке

Казалось, что победа Львова над Шахтером станет главной сенсацией этого тура, но противостояние Колоса и Зари принесло еще один громкий и неожиданный результат. Команда Руслана Костышина сумела минимально обыграть луганскую Зарю 1:0.

После забитого гола Лысенко с тренерской скамьи Колоса прозвучало: "Дисциплина, дисциплина. Это вам не Мариуполь". Хозяева поля постарались закрыться на своей половине поля и сосредоточиться на контригре, и это им удалось. Нельзя сказать, что Заря не имела своих моментов, но и Колос несколько раз был близок к тому, чтобы удвоить свое преимущество.

Статистика по игрокам

В бомбардирской гонке пока без изменений. Лидер по-прежнему Виктор Цыганков, у которого в активе 10 забитых голов. Можно отметить появление игрока Шахтера в первой десятке. Манор Соломон после своего дубля в ворота Львова расположился на шестом месте.

БОМБАРДИРЫ

АССИСТЕНТЫ

Турнирная таблица

Разрыв очков между Динамо и Шахтером увеличился до 7. Поражения Зари и Десны позволили Ворскле вернуться в борьбу за бронзовые медали, также к этой группе приблизился Колос. Победа Ингульца дала возможность команде Сергея Лавриненко убежать от других дебютантов УПЛ Миная и Руха, которые находятся на дне турнирной таблицы.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Динамо Киев 19 14 4 1 41 13 28 46 2 Шахтер 19 11 6 2 42 15 27 39 3 Заря 18 9 5 4 31 14 17 32 4 Ворскла 19 8 7 4 27 15 12 31 5 Десна 19 8 6 5 27 20 7 30 6 Колос 19 7 8 4 26 19 7 29 7 Александрия 19 7 5 7 26 22 4 26 8 Днепр-1 19 6 4 9 25 30 -5 22 9 Ингулец 19 3 10 6 17 27 -10 19 10 Мариуполь 19 4 6 9 17 28 -11 18 11 Олимпик 18 5 2 11 22 33 -11 17 12 ПФК Львов 17 4 3 10 14 39 -25 15 13 Минай 18 3 5 10 12 33 -21 14 14 Рух 18 2 7 9 15 34 -19 13

Следующий тур

Следующий тур состоится уже в начале апреля после матчей национальных сборных. И Динамо, и Шахтеру в 20-м туре предстоит встретиться с достаточно непростыми коллективами. Киевляне сыграют свой матч против Александрии, а Шахтер отправиться в гости к Ворскле.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 20 ТУР

Сергей Горбаченко, Football.ua