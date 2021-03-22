Football.ua подводит итоги 19-го тура УПЛ.
Львов - Шахтер, Фото: ФК Шахтер
22 марта 2021, 14:10
В субботу были сыграны первые три матча в туре. Сперва Минай и Мариуполь не определили сильнейшего, матч закончился со счетом 0:0. В следующем матче произошла сенсация, Днепр-1 со счетом 2:0 обыграл Десну. Ворскла добыла уверенную победу над Олимпиком со счетом 3:0.
В воскресенье Ингулец достаточно неожиданно минимально одолел Александрию. Главная сенсация состоялась в Харькове – Львов обыграл Шахтер со счетом 3:2. Динамо крупно обыграло Рух – 3:0. В последнем матче тура Колос выиграл у Зари со счетом 1:0.
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 19 ТУР
20 МАРТА 2021
21 МАРТА 2021
Пять ударов на двоих
Матч между Минаем и Мариуполем не подарил голов. Хотя хозяева, играющие на своем поле впервые в этом году, были все-таки ближе к тому, чтобы отличиться. По показателю ожидаемых голов Мариуполь наиграл на целых полтора гола. Минай был менее активен в атаке. В итоге у Мариуполя 3 удара в створ, у Миная – 2.
Днепр-1 неудержим
Сложно представить, что команда из Днепра после первой половины чемпионата располагалась на последнем месте. За 13 туров в активе днепрян было 8 очков. Сейчас уже позади 19 туров, а в графе набранных баллов 22 очка.
Матч между Десной и Днепром-1 получился ярким и богатым на моменты. Хорошо проявил себя голкипер Днепра-1 Юрчук. Также несколько впечатляющих сейвов совершил и Литовка, но вот с ударами от Марио Чуже он справится не сумел. Хорватский футболист сначала в концовке первого тайма оказался самым расторопным и "проткнул" мяч носком в ближний угол, а в концовке второго тайма оказался первым на добивании после удара со штрафного.
Олимпик продлил свою проигрышную серию до 6 матчей
Донецкий Олимпик снова проиграл, на этот раз полтавской Ворскле. Новый главный тренер Олимпика пока не может заработать хотя бы одно очко в УПЛ. Возможно, пауза на игры сборных позволит Юрию Калитвинцеву лучше подготовить свою команду к следующему туру. В поединке против Ворсклы у олимпийцев шансов было крайне мало. Полтавчане вышли с должным настроем и пониманием, как добиться победы в предстоящем матче. Отдельно отмечаем Степанюка, который провел хороший матч и сделал все для того, чтобы его команда заработала три очка.
Ингулец победил в дерби
В 19-м туре встретились географические соседи – Ингулец и Александрия. Обе команды имели достаточно возможностей для того, чтобы забить гол, но забила только одна – Ингулец. Особо ценно то, как же был забит этот мяч – головой после фланговой подачи. Очень непросто забивать такие голы в ворота команды Владимира Шарана, а Ингулец справился.
Золотые медали под угрозой
Самый неожиданный результат в туре был зафиксирован в Харькове. Львов в голевой перестрелке сумел опередить донецкий Шахтер.
Уровень мастерства игроков донецкого клуба несмотря на проблемы внутри коллектива ранее позволял одерживать победы в чемпионате Украины. Сейчас это перестало работать. Шахтер проиграл команде с последнего места в турнирной таблице. Даже сложно вспомнить, когда же такое было в последний раз. Игроки Львова воспользовались проблемами в обороне Шахтера и очень качественно выбегали в свои контратаки. Как не старался Манор Соломон спасти этот матч для "горняков", его потуги оказались напрасными.
Молчание форвардов – не помеха
Киевское Динамо одержало уверенную победу над львовским Рухом. Снова за киевлян забивали все кроме форвардов.
Рух выстоял в первом тайме, Бандура даже отбил пенальти от Де Пены. А вот во втором тайме киевляне забили три безответных гола. Сначала Караваев замкнул дальнюю штангу, потом на острие оказался Сидклей, который своим моментом воспользовался сполна. А точку в матче поставил все тот же Караваев. Денис Попов неожиданно оказался в роли форварда, обыграл двоих защитников, а вот голкипера обыграть не сумел, благо Караваев был первым на добивании.
Еще одна сенсация в Ковалевке
Казалось, что победа Львова над Шахтером станет главной сенсацией этого тура, но противостояние Колоса и Зари принесло еще один громкий и неожиданный результат. Команда Руслана Костышина сумела минимально обыграть луганскую Зарю 1:0.
После забитого гола Лысенко с тренерской скамьи Колоса прозвучало: "Дисциплина, дисциплина. Это вам не Мариуполь". Хозяева поля постарались закрыться на своей половине поля и сосредоточиться на контригре, и это им удалось. Нельзя сказать, что Заря не имела своих моментов, но и Колос несколько раз был близок к тому, чтобы удвоить свое преимущество.
Статистика по игрокам
В бомбардирской гонке пока без изменений. Лидер по-прежнему Виктор Цыганков, у которого в активе 10 забитых голов. Можно отметить появление игрока Шахтера в первой десятке. Манор Соломон после своего дубля в ворота Львова расположился на шестом месте.
Турнирная таблица
Разрыв очков между Динамо и Шахтером увеличился до 7. Поражения Зари и Десны позволили Ворскле вернуться в борьбу за бронзовые медали, также к этой группе приблизился Колос. Победа Ингульца дала возможность команде Сергея Лавриненко убежать от других дебютантов УПЛ Миная и Руха, которые находятся на дне турнирной таблицы.
|#
|
|22 МАРТА 2021
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РАЗН
|О
|1
|
|Динамо Киев
|19
|14
|4
|1
|41
|13
|28
|46
|2
|
|Шахтер
|19
|11
|6
|2
|42
|15
|27
|39
|3
|
|Заря
|18
|9
|5
|4
|31
|14
|17
|32
|4
|
|Ворскла
|19
|8
|7
|4
|27
|15
|12
|31
|5
|
|Десна
|19
|8
|6
|5
|27
|20
|7
|30
|6
|
|Колос
|19
|7
|8
|4
|26
|19
|7
|29
|7
|
|Александрия
|19
|7
|5
|7
|26
|22
|4
|26
|8
|
|Днепр-1
|19
|6
|4
|9
|25
|30
|-5
|22
|9
|
|Ингулец
|19
|3
|10
|6
|17
|27
|-10
|19
|10
|
|Мариуполь
|19
|4
|6
|9
|17
|28
|-11
|18
|11
|
|Олимпик
|18
|5
|2
|11
|22
|33
|-11
|17
|12
|
|ПФК Львов
|17
|4
|3
|10
|14
|39
|-25
|15
|13
|
|Минай
|18
|3
|5
|10
|12
|33
|-21
|14
|14
|
|Рух
|18
|2
|7
|9
|15
|34
|-19
|13
Следующий тур
Следующий тур состоится уже в начале апреля после матчей национальных сборных. И Динамо, и Шахтеру в 20-м туре предстоит встретиться с достаточно непростыми коллективами. Киевляне сыграют свой матч против Александрии, а Шахтер отправиться в гости к Ворскле.
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 20 ТУР
02 АПРЕЛЯ 2021
03 АПРЕЛЯ 2021
04 АПРЕЛЯ 2021
Сергей Горбаченко, Football.ua