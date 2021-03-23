Украина

Украинский центрбек рассказал о своем пребывание в польском клубе на правах аренды.

Центральный защитник киевского Динамо Артем Шабанов в зимнее трансферное окно перебрался в польскую Легию на правах аренды вместе с форвардом Назарием Русиным.

29-летний украинский центрбек рассказал о своей адаптации к новому чемпионату и новой команде.

"Адаптировался нормально, условия похожие, как и в Динамо — база есть, тренировочные поля есть. На первое время клуб дал переводчицу, она объясняла, как и куда передвигаться, везде возила меня и забирала с тренировок. Чувствуется доверие тренера. Благодарю ему за предоставленный шанс".

"Очень помогает тот факт, что я перешел в команду вместе с Русиным — так хоть есть с кем поговорить", — заявил Шабанов в программе Футбол NEWS.

Отметим, что Артем Шабанов уже провел за Легию шесть матчей, в которых заработал одно предупреждение. Назарий Русин, в свою очередь, провел только 30 минут в одном поединке за польский клуб.