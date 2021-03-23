Украина

Легендарный страж ворот пожелал удачи киперу сборной Украины.

Вратарь туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффон записал видеообращение киперу Динамо и сборной Украины Георгию Бущану.

"Привет, Георгий! Это Джанлуиджи Буффон. Надеюсь, ты узнал меня. Хочу пожелать тебе большой и яркой карьеры. Вспоминаю нашу встречу, ты тогда попросил сделать общее фото. Мне правда тогда было очень приятно.

Я подумал, что ты такой молодой вратарь, но уже прошел большой путь. У тебя впереди еще столько всего... Желаю тебе достичь своего максимума. Верю в тебя! До встречи и удачи тебе от Джиджи!", — сказал Буффон.

Напомним, Бущан встречался с Буффоном в рамках группового этапа Лиги Европы в противостоянии Ювентуса и Динамо.