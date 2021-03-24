Украина

Вингер Шахтера отметился дублем в матче с ПФК Львов, который завершился для его команды сенсационным поражением.

Главной сенсацией 19-го тура украинской Премьер-лиги стало поражение действующего чемпиона страны в лице донецкого Шахтера от ПФК Львов, который ведет борьбу за сохранение прописки в высшем дивизионе (2:3).

Несмотря на крайне неудовлетворительный результат "горняков", лучшим футболистом минувшего тура, по версии авторитетного статистического портала InStat, стал именно игрок Шахтера Манор Соломон, который оформил в ворота соперника дубль.

Показатель InStat Index израильского вингера, который оценивает выступление игрока, его вклад в успех команды, важность его действий, уровень соперника и чемпионата, составил 381, при этом Манор также совершил 89% точных передач из общего количества отданных (64), записал в свой актив три ключевые передачи и нанес по воротам Львова три точных ударов из пяти.

По данным аналитической компании спортивных событий, в десятку лучших футболистов 19-го тура украинской Премьер-лиги также попали Виталий Миколенко (Динамо Киев; 360), Александр Караваев (Динамо Киев; 355), Денис Попов (Динамо Киев; 325), Марио Чуже (Днепр-1; 321), Оливье Тилль (Ворскла; 320), Руслан Степанюк (Ворскла; 314), Николай Золотов (Колос, 299); Николай Матвиенко (Шахтер; 289) и Николай Шапаренко (Динамо Киев; 288).

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.