Украина

Киевляне отправили три безответных мяча в ворота гостей.

Киевское Динамо на стадионе им. Валерия Лобановского провело товарищеский матч против Динамо из Бухареста (3:0).

Данная контрольная игра организована благодаря главному тренеру киевлян Мирче Луческу, который ранее возглавляет клуб из Бухареста, переживающий серьезный финансовый кризис из-за пандемии коронавируса. Все собранные средства должны были пойти в пользу "красных собак".

Уже с первых минут динамовцы из Киева начали контролировать ситуацию. Одна из атак хозяев завершилась голом от Клейтона. Гармаш обвел вратаря команды из Бухареста и прострелил в штрафную, где бразилец завершал уже в пустые ворота.

Буквально через 20 минут был забит и второй мяч. Богдан Леднев получил пас и пробил из пределов штрафной площади в левый угол, 2:0.

Во втором тайме ситуация не сильно поменялась кроме того, что Мирча Луческу дал шанс проявить себя молодым футболистом, которые находились в запасе. В частности проявить себя смогли Викентий и Назар Волошины, Кузик, Скорко, Моргун, Горбач и другие. На последних минутах счет и вовсе стал 3:0. Хондак выпрыгнул выше всех в штрафной площадке и готовой переправил мяч в ворота.

Динамо Киев — Динамо Бухарест 3:0

Голы: Клейтон, 22, Леднев, 41, Хондак, 90+1

Динамо Киев: Бойко (Моргун, 80) — Сидклей (Кузик, 82), Шепелев (Хондак, 90+1), Кендзера (Скорко, 63), Тымчик (Биловар, 71) — Андриевский, Гармаш (Волошин Викентий, 46), Буяльский (Волошин Назар, 46), де Пена, Леднев — Клейтон.