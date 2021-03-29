Украина

Иранский форвард победил в голосовании среди болельщиков.

Пресс-служба Зари опубликовала результаты голосования среди болельщиков, которые определили лучшего футболиста луганского клуба по итогам марта 2021 года.

По результатам опроса среди респондентов, лучшим игроком Зари в этом месяце стал нападающий Аллахьяр Сайядманеш.

Нельзя не отметить, что 19-летний иранец получил данную награду третий месяц подряд.

Ранее сообщалось, что Сайядманеш заинтересовал клуб из итальянской Серии А.

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