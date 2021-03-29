Иранский форвард победил в голосовании среди болельщиков.
Аллахьяр Сайядманеш, ФК Заря Луганск
29 марта 2021, 20:54
Пресс-служба Зари опубликовала результаты голосования среди болельщиков, которые определили лучшего футболиста луганского клуба по итогам марта 2021 года.
По результатам опроса среди респондентов, лучшим игроком Зари в этом месяце стал нападающий Аллахьяр Сайядманеш.
Нельзя не отметить, что 19-летний иранец получил данную награду третий месяц подряд.
Ранее сообщалось, что Сайядманеш заинтересовал клуб из итальянской Серии А.
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