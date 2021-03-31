Украинский хавбек стал победителем в голосовании среди болельщиков.
Сергей Сидорчук, ФК Динамо Киев
31 марта 2021, 14:48
Пресс-служба Динамо опубликовала результаты голосования среди болельщиков, которые определили лучшего футболиста киевлян по итогам марта 2021 года.
По результатам опроса среди более четырех тысяч респондентов, лучшим игроком Динамо в прошлом месяце стал капитан и полузащитник команды Сергей Сидорчук.
29-летний опорный хавбек набрал в свой актив 39% голосов благодаря голам в ворота Зари и Миная, а также ассисту в матче с луганским клубом.
Топ-5 лучших игроков Динамо по итогам марта выглядит следующим образом:
1. Сергей Сидорчук — 39%
2. Виталий Буяльский — 21%
3. Николай Шапаренко — 21%
4. Александр Караваев — 14%
5. Денис Бойко — 5%
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