Украина

Украинский хавбек стал победителем в голосовании среди болельщиков.

Пресс-служба Динамо опубликовала результаты голосования среди болельщиков, которые определили лучшего футболиста киевлян по итогам марта 2021 года.

По результатам опроса среди более четырех тысяч респондентов, лучшим игроком Динамо в прошлом месяце стал капитан и полузащитник команды Сергей Сидорчук.

29-летний опорный хавбек набрал в свой актив 39% голосов благодаря голам в ворота Зари и Миная, а также ассисту в матче с луганским клубом.

Топ-5 лучших игроков Динамо по итогам марта выглядит следующим образом:

1. Сергей Сидорчук — 39%

2. Виталий Буяльский — 21%

3. Николай Шапаренко — 21%

4. Александр Караваев — 14%

5. Денис Бойко — 5%

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