Украина

Сумма трансфера тогда составила 7 миллионов евро.

Полузащитник футбольного клуба СИК, выступающего в первом дивизионе Финляндии, Денис Олейник вспомнил о своем громком переходе из харьковского Металлиста в Днепр в июле 2011 года. Сумма трансфера тогда обошлась днепровскому клубу в 10 миллионов долларов, что по старому курсу приравнивалось к 7 миллионам евро.

"Если честно, особо я и не хотел переходить, вопрос по финансам не стоял, потому что Металлист давал новый контракт с примерно такими же условиями, как в Днепре. Для Металлиста это была очень хорошая сделка, но они хотели меня сохранить".

"Почему не остался в Металлисте? В контракте хотел прописать клаусулу, что европейский клуб может выкупить мой контракт за 5 миллионов евро. Эта опция не распространялась бы на чемпионаты России и Украины. Харьков был против этой клаусулы, поэтому мы не договорились. Конечно же, сейчас я бы остался. Металлист — это моя команда, мне не нужно было оттуда уходить. Я сделал ошибку, которая повлияла на мой рост, развитие, дальнейшие перспективы".

"У меня было тогда несколько предложений из Европы. Фейеноорд интересовался, Олимпиакос, когда там был Вальверде, давал за меня три миллиона евро".

"Хуанде Рамос? Поначалу, когда я пришел, все было идеально. Потом я где-то дал ему повод, я не идеален – делал ошибки. Первый сезон я провел хороший в Днепре: я сыграл где-то 60-70 процентов матчей в основном составе, был вторым бомбардиром команды. В первом сезоне забил 7 голов, во втором – два, а в третьем – не играл".

"Рамос очень хороший тренер. Мне не подошел его тренировочный процесс. Рамос гонял очень сильно, я был не свежий во время матчей. У Маркевича я всегда играл на свежести, мне нужно, чтобы ноги были "легкие". Металлист играл в мой футбол, а Днепр — в более силовой футбол", — рассказал Олейник в интервью YouTube-каналу Do Best!

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