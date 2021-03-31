Украина

Джео Крист Данни Экра продолжит карьеру в Украине.

Олимпик подписал контракт до конца мая 2024 года с 22-летним полузащитником из Кот-д'Ивуар Джео Кристом Данни Экра — сообщил официальный сайт клуба.

Опорный полузащитник (рост 184 см, вес 75 кг) будет выступать под №55.

В Европе ивуариец выступал в Саксане (Молдова), Ноа (Армения) и в Тамбове, где не сыграл ни одного матча в первой команде.

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